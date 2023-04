Diletta Leotta al quinto mese di gravidanza: le foto del pancino

Diletta Leotta è entrata nel quinto mese di gravidanza e nelle ultime ore ha mostrato sui social il suo pancino durante una seduta di allenamento.

Diletta Leotta al quinto mese

Diletta Leotta non rinuncia a mantenersi in forma durante la gravidanza e infatti nelle ultime ore, attraverso i social, si è mostrata ai fan mentre praticava sport con il suo pancino già evidente. La conduttrice è da poco entrata nel quinto mese di gravidanza e durante l’estate avrà la sua prima figlia insieme al fidanzato Loris Karius, con cui fa coppia fissa da alcuni mesi.

I due sono più felici che mai per l’arrivo della loro prima figlia e hanno annunciato la gravidanza con un tenero video sui social.

Le prime indiscrezioni sulla gravidanza della conduttrice hanno iniziato a circolare prima ancora che lei desse il lieto annuncio ai suoi fan e in tanti avevano notato il suo pancino già durante le prime settimane di febbraio 2023.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha annunciato che lei e Karius avranno una figlia femmina, ma al momento nessuno dei due ha svelato quale sarà il nome della bambina in arrivo né la data in cui sarebbe previsto il parto. In tanti, tra i fan sui social, sono impazienti di saperne di più.