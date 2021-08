Diletta Leotta compie 30 anni: i festeggiamenti “da single”?

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno, ma di Can Yaman non vi sarebbe stata neppure l'ombra.

Il 16 agosto 2021 Diletta Leotta ha spento 30 candeline e di nuovo al suo fianco sarebbe stato assente il fidanzato Can Yaman.

Diletta Leotta: i 30 anni

Dopo le vacanze tra Montecarlo e la Sardegna (sempre in compagnia di amiche e mai con Can Yaman) e dopo aver raggiunto i suoi familiari nella sua terra natale, la Sicilia, Diletta Leotta ha raccontato via social i festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno, a cui di nuovo il fidanzato è stato assente.

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta rottura tra i due, che però non hanno ancora confermato la notizia. Al momento l’attore sarebbe in Turchia e finora né lui né Diletta Leotta hanno rotto il silenzio in merito alle voci della stampa sul loro conto (non ultima quella, già nota, della relazione costruita solo per avere visibilità).

In occasione dei festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno Diletta Leotta si è mostrata via social indossando il prezioso abito acquistato apposta per la serata.

Diletta Leotta e Can Yaman: la relazione

Lo scorso febbraio Diletta Leotta aveva ufficializzato la sua liaison con Can Yaman attraverso i social e a seguire i due si sono recati insieme in Turchia, dove la conduttrice avrebbe finalmente conosciuto i familiari del famoso fidanzato. Nonostante sui social i due si siano mostrati più felici ed innamorati che mai per mesi sono circolate voci riguardanti una loro ipotetica relazione “finta” e di “facciata”, finalizzata a far ottenere ai due maggiore visibilità.

Sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra i fan hanno sperato di saperne di più col passare dei mesi, ma i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo.

Diletta Leotta: il matrimonio

La conduttrice di DAZN aveva persino ammesso che, a tempo debito, lei e Yaman sarebbero convolati a nozze. Oggi nessuno dei due ha rotto il silenzio in merito alla presunta rottura e, almeno via social, Can Yaman non ha rivolto i suoi auguri alla celebre conduttrice italiana.

Cosa sarà accaduto tra i due? Prima di incontrare l’attore turco Diletta Leotta era stata a lungo legata al pugile Daniele Scardina, con cui pure sembrava intenzionata a convolare a nozze. I due avevano convissuto per un lungo periodo mentre in Italia era in corso il lockdown per l’emergenza Coronavirus.