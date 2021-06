Diletta Leotta e Can Yaman all’Olimpico per Italia-Turchia

Diletta Leotta e Can Yaman erano presenti all'Olimpico per la partita Italia-Turchia. La coppia era divisa solo dal tifo per squadre diverse.

Diletta Leotta e Can Yaman erano presenti all’Olimpico per la partita Italia-Turchia. La coppia era divisa solo dal tifo per squadre diverse. Per il resto si sono mostrati molto uniti, complici e innamorati.

Diletta Leotta e Can Yaman all’Olimpico

Diletta Leotta si è truccata con il tricolore sugli occhi, pronta a tifare l’Italia. Accanto a lei Can Yaman, che invece tifava la Turchia. Un tifo che divide una coppia che sembra in realtà più unita che mai. I due erano sugli spalti dell’Olimpico per assistere a Italia-Turchia. La coppia è apparsa molto felice e sorridenti, nonostante fossero divisi dal tifo. All’Olimpico, per assistere alla partita inaugurale dell’Europeo, vinta dall’Italia, che si è portata a casa un 3-0 contro la Turchia, c’erano anche Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia del momento.

Un amore in cui non tutti hanno creduto, ma che sembra andare avanti nel migliore dei modi.

Diletta Leotta e Can Yaman: momenti di grande felicità

Sono momenti di grande felicità quelli che condividono Diletta Leotta e Can Yaman, che sembrano sempre più innamorati. Sugli spalti dell’Olimpico hanno mostrato il loro modo di tifare due squadre diverse, ma insieme. La giornalista aveva gli occhi dipinti con il tricolore, mentre l’attore ha tenuto stretta la sciarpa della sua Nazionale.

La Leotta ha documentato questi momenti con le storie su Instagram. Ci sono state immagini della cerimonia inaugurale, il suo “Forza Azzurri” e Can Yaman disperato per il risultato, con la mascherina sul viso e in sottofondo la canzone Tristezza di Ornella Vanoni. Tutti hanno notato la loro presenza, ma c’erano anche altri personaggi famosi, come Fabio Rovazzi, che ha festeggiato il terzo goal dell’Italia con un bicchiere di vino in mano.

Diletta Leotta e Can Yaman: una serata speciale

Per Diletta Leotta e Can Yaman è stata una serata speciale, piena di emozioni, di complicità e di grande divertimento. Una conferma di come la loro relazione stia andando avanti per il meglio, nonostante le voci contrarie. I due sembrano essere molto felici insieme e hanno condiviso anche questo momento importante. Nonostante la disperazione di Can Yaman per il risultato della partita Italia-Turchia, la serata è stata sicuramente speciale per entrambi. Sono riusciti a mostrare ancora una volta il loro grande amore.