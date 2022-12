Presentazioni in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius: il calciatore ha raggiunto la conduttrice in Sicilia per le festività Natalizie e lì lei lo avrebbe presentato ai suoi parenti.

Diletta Leotta e Loris Karius: le presentazioni in famiglia

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere più felici che mai: la storia tra i due è sbocciata solamente alcuni mesi fa ma la conduttrice avrebbe già deciso di presentare il suo nuovo fidanzato ai familiari, e infatti lui l’ha raggiunta in Sicilia durante le festività natalizie. La conduttrice ha postato sui social alcune foto che la ritraggono in compagnia del fidanzato sotto il sole della Sicilia e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più in merito alla loro storia d’amore.

Dopo l’addio a Can Yaman e la liaison con Giulio Cavalli, Diletta Leotta ha cercato di proteggere strenuamente la sua privacy (in particolar modo dalle attenzioni morbose dei paparazzi). La conduttrice non si è sbilanciata sulla liaison con Karius, ma in una recente intervista sulla sua vita sentimentale ha detto: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto.Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.

La storia tra i due è iniziata solo qualche mese fa ma sembra procedere a gonfie vele e, a differenza della precedente storia con Giulio Cavalli, Diletta Leotta è già uscita allo scoperto con il calciatore. La liaison tra i due è destinata a durare?