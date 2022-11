Diletta Leotta e Loris Karius sono finalmente usciti allo scoperto.

Dopo le paparazzate in giro per il mondo, la conduttrice sportiva ha condiviso su Instagram il primo selfie di coppia. La foto, neanche a dirlo, è virale.

Diletta Leotta e Loris Karius: primo selfie di coppia

Da tempo, ormai, non si fa che parlare di Diletta Leotta e della nuova fiamma Loris Karius. La conduttrice sportiva di DAZN e il portiere del Newcastle sono stati paparazzati in giro per il mondo, da Londra a Milano, passando per Miami.

Nelle ultime ore, i due hanno finalmente confermato la relazione in corso, convidendo sui social il primo selfie di coppia.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme in Inghilterra

Diletta e Loris stanno trascorrendo un po’ di tempo insieme in Inghilterra. Si sono concessi una gita in bicicletta per i boschi e le campagne inglesi e il selfie è venuto spontaneo. La condivisione social, visto che ormai la loro relazione è di dominio pubblico, ha confermato il chiacchiericcio delle ultime settimane.

Diletta e Loris: la relazione va a gonfie vele

Anche se il primo selfie di coppia conferma la relazione, è bene sottolineare che né Diletta e né tantomeno Loris hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla love story.