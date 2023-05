Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita, la sua prima gravidanza. La conduttrice ha condiviso sui social le foto del suo pancino, conquistando tutti.

Diletta Leotta incinta: la favola d’amore con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori ad agosto, di una bambina. La coppia è sempre più affiatata e innamorata, come si nota nelle foto che li ritraggono insieme, dove appaiono raggianti e particolarmente uniti. Il loro amore è nato all’improvviso e le cose sono andate molto velocemente. Un amore travolgente, con una gravidanza arrivata dopo pochi mesi di frequentazione. “Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine” ha dichiarato Diletta Leotta.

Diletta Leotta incinta: le foto del pancione conquistano i follower

Diletta Leotta ha mostrato la crescita del suo pancino sui social network e continuando a lavorare su Dazn. La sua forma fisica è come sempre impeccabile e il pancino è ormai ben visibile. Diletta Leotta ha condiviso sui social una serie di scatti che la ritraggono con il pancino in bella mostra, mentre indossa un paio di jeans e una maglia arancione aperta sul davanti, che mostra le sue curve dovute alla gravidanza. Scatti che hanno letteralmente conquistato i suoi follower, anche se come sempre non sono mancate le critiche. La conduttrice è abituata ad essere spesso bersaglio di feroci critiche, ma questo per lei è un momento davvero speciale e se lo sta godendo con il sorriso, con l’amore del suo compagno e con il supporto di tutti i follower che la seguono e la stimano.