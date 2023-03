Disastro ferroviario in Grecia: chi è il 20enne eroe che ha salvato i passeggeri

Nel disastro ferroviario in Grecia c’è stato un 20enne eroe che ha avuto il coraggio e il sangue freddo di rompere il finestrino con un pugno per salvare altri passeggeri.

Giovane eroe nel disastro ferroviario in Grecia

La storia del giovane eroe è stata raccontata da Eri Tziastoudis, dottoressa dell’ospedale di Larissa la quale si trovava sul treno coinvolto nel disastro ferroviario in Grecia. Il 20enne ha messo a rischio la sua vita per salvare altre persone. Il ragazzo è rimasto nella carrozza nonostante l’incendio e ha aiutato almeno alte 10 persone a uscire dal treno.

La Grecia, sconvolta dall’incidente ferroviario accaduto a Larissa, sta ritrovando le forze per risollevarsi dal disastro che ha provocato la morte di 57 persone partendo da una storia positiva che ridà la speranza di un mondo migliore.

Chi è l’eroe che ha salvato 10 persone

Il 20enne Andreas Alikaniotis, promessa del nuoto, era partito da Atene ed era seduto nella seconda carrozza del treno quando è avvenuto lo scontro.

Nel disastro ferroviario accaduto in Grecia, il ragazzo avrebbe potuto pensare solo a sé stesso mettendosi subito in salvo invece ha rotto i finestrini con un pugno e ha permesso a una decina di persone di uscire dal treno.

Le parole della dottoressa

La dottoressa Eri Tziastoudis ha raccontato su Facebook la storia del 20enne eroe del disastro ferroviario in Grecia.

Riguardo al ragazzo la donna ha scritto sul social: “È un eroe perché, pur mettendo a rischio la sua stessa vita, non ha abbandonato la carrozza nonostante l’enorme incendio che divampava accanto a lui. È riuscito a rompere il vetro dei finestrini e a salvare almeno dieci tra bambini, ragazzi e ragazze. In questa giornata nera, Andreas ci ha mostrato che la nuova generazione di greci ha gentilezza, principi ed etica! Congratulazioni a te, Andreas, e ai tuoi genitori per come ti hanno cresciuto!”