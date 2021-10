Disastroso incidente stradale innescato da un corriere della droga: un 28enne si schiantò addosso ad un'auto ferma al casello autostradale della M6

Un disastroso incidente stradale dell’agosto 2020 nel Regno Unito innescato da un corriere della droga: la polizia dello Staffordshire ha diffuso le immagini di quel sinistro che ha menomato un casellante allo scopo di mettere in guardia gli automobilisti dai pericoli che derivano dalla combo guida-crimine-stupefacenti.

E in quel filmato viene mostrato il momento esatto ed agghiacciante in cui un corriere della droga si è schiantato addosso ad un’auto ferma al casello autostradale della M6, a Great Wyrley.

Incidente stradale innescato da un corriere della droga: le spaventose immagini

In quel frame si vede il conducente che perde il controllo della sua auto, che a sua volta si imbarca di lato e come un proiettile precipita addosso al veicolo del poveraccio ed al gabbiotto.

Il comunicato della polizia dello Staffordshire non lascia adito a dubbi: “Tre persone sono sfuggite per un pelo a gravi lesioni, tuttavia l’operatore del casello ha subito lesioni per le quali continua a ricevere cure a più di un anno di distanza”.

Un 28enne corriere della droga causa un incidente stradale: era senza patente e imbottito di farmaci

Il narcotrafficante, che oggi ha 28 anni e le cui generalità sono coperte dal segreto istruttorio per reati di droga in corso era stato arrestato e accusato anche di guida pericolosa.

E la nota della polizia snocciola il suo personale “cursus honorum”: “I campioni di tampone prelevati da lui hanno mostrato che al momento della collisione in circolo aveva diversi farmaci assumibili solo dietro prescrizione”. L’uomo era poi: “Condannato a 14 mesi di reclusione, con la patente sospesa per tre anni in attesa di nuovi test. Era anche vincolato a svolgere alcune ore di servizio alla comunità”.

L’ammonimento della Polizia sull’incidente stradale innescato da un corriere della droga

Parlando dell’incidente, l’ispettore Sion Hathaway ha dichiarato: “Si è trattato di un incidente terrificante per le persone, tutte coinvolte dalle conseguenze della decisione di questo guidatore spericolato di assumere droghe. È un miracolo che nessuno sia rimasto ferito gravemente”. Poi la chiosa amara e l’ammonimento: “Spero che questo filmato rappresenti un vero avvertimento per chiunque stia pensando di mettersi al volante in stato di ebbrezza”. Il sunto del poliziotto è condivisibilissimo: “Non solo rischi la tua vita, ma anche quella degli altri”.