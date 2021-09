Domenica In, Elisabetta Gregoraci parla di Covid: è bufera

Elisabetta Gregoraci ha espresso la sua opinione in merito all'emergenza Coronavirus ed è stata travolta da una bufera sui social.

Elisabetta Gregoraci è intevenuta a Domenica In in merito all’emergenza Coronavirus. L’opinione della showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, ha scatenato una bufera sui social.

Elisabetta Gregoraci: il Covid

Elisabetta Gregoraci è intervenuta in collegamento a Domenica In dove ha espresso la sua opinione in merito all’emergenza Coronavirus.

La showgirl vive a Montecarlo insieme all’ex marito, Flavio Briatore, e al loro unico figlio, Nathan Falco. A detta della showgirl a Montecarlo si vivrebbe con maggiore sicurezza rispetto all’Italia perché tutte incaricate di ricoprire un ruolo pubblico (come le insegnanti di suoi figlio Nathan) hanno la doppia vaccinazione. Tutti i bambini, inoltre, devono sottoporsi a un tampone rapido e molecolare quando manifestano sintomi riconducibili a Covid-19.

“Qui sono più severi. Non si può accedere a nessun luogo senza Green Pass con doppia vaccinazione. Se vaccinerò mio figlio? Certo, appena si potrà”, ha dichiarato la showgirl, mentre sui social le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

Le polemiche contro Elisabetta Gregoraci

Dopo l’intervento della showgirl a Domenica In in tanti si sono scagliati contro di lei sui social. “Gregoraci e Briatore stanno sempre a criticare l’Italia, hanno rotto, basta!”, ha tuonato un utente via Twitter, mentre un altro gli ha fatto eco scrivendo: “La Gregoraci che paragona Montecarlo (15mila abitanti) all’Italia che ne ha 60 milioni”.

E ancora: “Spiegatemi l’utilità di intervistare la Gregoraci che abita a Montecarlo con figlio in una scuola privata! Non credo che rappresenti la maggioranza delle famiglie italiane!”. Elisabetta Gregoraci commenterà le critiche nei suoi confronti? Sui social ovviamente c’è anche chi ha preso le parti della showgirl.

Elisabetta Gregoraci a Montecarlo

Elisabetta Gregoraci abita a Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco, nato nel 2010 dalla sua unione con Flavio Briatore.

Il famoso imprenditore abita a pochi passi dalla showgirl e da suo figlio e dopo la separazione (avvenuta nel 2017) la Gregoraci e Briatore hanno espresso il desiderio di continuare a crescere insieme il loro bambino come una qualsiasi altra famiglia. Per diverso tempo si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma tra i due coniugi, ma la voce è stata smentita dalla stessa Elisabetta Gregoraci, che oggi risulta essere single. Lei e Briatore – nonostante qualche dissapore passato – oggi avrebbero buoni rapporti.