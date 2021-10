Domenica In, puntata ridotta domenica 10 ottobre: lo speciale su Ballando con le Stelle

In occasione della partita Italia-Belgio, Domenica In è stata trasmessa su Rai 1 in versione ridotta nel pomeriggio di domenica 10 ottobre.

Nel primo pomeriggio di domenica 10 ottobre, Domenica In è andata in onda in versione ridotta: il programma, infatti, è stato trasmesso dalle ore 14:00 alle ore 14:45 per lasciare libera la rete in occasione della partita Italia-Belgio di National League. In questa circostanza, infatti, la nazionale azzurra si scontrerà contro il Belgio nel tentativo di conquistare il terzo posto del torneo.

I circa 45 minuti destinati a Domenica In nella giornata di domenica 10 ottobre sono stati concepiti come uno speciale dedicato esclusivamente alla nuova edizione di Ballando con le stelle, format condotto da Milly Carlucci che, a partire da sabato 16 ottobre, ricomincerà a dominare incontrastato il sabato sera della Rai.

Per quanto riguarda lo speciale di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle, Mara Venier ha accolto Milly Carluccie i nuovi 13 concorrenti che animeranno la nuova edizione del popolare show del sabato sera.

In particolare, i 13 concorrenti che verranno affiancati da esperti maestri di ballo sono: AlBano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Sabina Salerno.

Ai concorrenti e alla conduttrice, poi, si sono affiancati anche i giudici della trasmissione Carolyn Smith, Guglielmo Mariotto e, in collegamento video, Selvaggia Lucarelli.

Inoltre, a Dominica In, erano presenti anche l’opinionista ed ex concorrente della scorsa edizione, Alessandra Mussolini, e i maestri di ballo Samuel Peron, Simone di Pasquale, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev, Giada Lini.

In seguito alla fine della partita Italia-Belgio di Nations League, a partire dalla 17:20, andrà in onda il programma Da noi a Ruota Libera. Il format, condotto da Francesca Fialdini, tornerà su Rai 1 con la seconda puntata della terza edizione, dopo aver debuttato la scorsa domenica 2 ottobre.

Durante la trasmissione, vengono raccontate storie di personaggi che hanno vissuto la propria vita “a ruota libera” e che sono riuscite a esprimere pienamente la loro natura, senza limitare la possibilità di sperimentare nuovi scenari ed esperienze.

In occasione della puntata del 10 ottobre, Da noi a Ruota Libera ha ospitato Neri Marcoré, Bianca Guaccero, Giovanni Caccamo, Paola Minaccioni e Gabriele Cirilli.