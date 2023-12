Domenica In verso la rivoluzione: "Va ripensata, è tutta da inventare"

Domenica In verso la rivoluzione: nella stagione 2024/2025 sarà completamente diverso.

Nella stagione 2024/2025, Domenica In subirà una vera e propria rivoluzione. Ad annunciarlo è stato Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento day time della Rai. Il programma deve essere reinventato.

Domenica In verso la rivoluzione: il programma verrà stravolto

Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento day time della Rai, non ha alcun dubbio: Domenica In subirà una rivoluzione. Nella stagione televisiva 2024/2025, il programma di punta della domenica di Viale Mazzini verrà stravolto per essere maggiormente competitivo con Mediaset.

Domenica In: Mellone annuncia cambiamenti

Intervistato da La Repubblica, Mellone ha spiegato che Domenica In va ripensato perché altrimenti non regge la competizione con Amici e Verissimo, programmi di punta di Mediaset. La nuova Domenica In è “tutta da inventare“, anche perché “bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”.

Domenica In: cosa ne sarà di Mara Venier?

La rivoluzione a Domenica In è certa, ma prima di prendere qualsiasi decisione bisogna vedere cosa ne sarà di Mara Venier. La conduttrice ha più volte annunciato l’addio, ma fino ad oggi è rimasta solo una chiacchiera. Soltanto con la conferma della presentatrice si potrà iniziare a reinventare il format.