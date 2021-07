Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi: quale sarà il ruolo dell’ex commissario straordinario?

L'ex commissario Arcuri, fortemente contestato per la gestione dell'emergenza sanitaria, pare sia stato chiamato per una consulenza da 4 milioni di euro.

È stato l’uomo delle polemiche, duramente contestato per la gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. Con la caduta del governo Conte-bis e l’insediamento del premier Draghi, Domenico Arcuri è stato sostituito dal generale Figliuolo, che sta organizzando con rigore e celerità la campagna vaccinale di massa: tuttavia, l’ex commissario straordinario è pronto a tornare a Palazzo Chigi.

Le polemiche sono già all’ordine del giorno.

Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi

L’ex commissario all’emergenza coronavirus pare sia già tornato a Palazzo Chigi. Dalle prime informazioni rese note, Arcuri sarebbe stato chiamato dal sottosegretario Bruno Tabacci (+Europa), con il beneplacito del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Secondo un documento firmato l’11 marzo 2021 e visionato dal quotidiano Il Giornale, l’amministratore delegato di Invitalia sarebbe stato chiamato per una consulenza da 4 milioni di euro.

Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi: che ruolo avrà?

Dal documento firmato lo scorso marzo emergerebbe che Domenico Arcuri sia stato chiamato a fornire assistenza per “il monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale degli investimenti pubblici, per la mappatura del portafoglio di progetti finanziati in ottica Programma-Progetti, per la ricognizione di aree e progetti in criticità realizzativa da sottoporre ad azioni di supporto”.

Ad Arcuri, quindi, spetta il compito di analizzare l’andamento dei piani d’investimento attraverso un algoritmo dedicato, proprio mentre in Italia sono in arrivo i miliardi previsti dal Recovery Fund.

Per il nuovo ruolo l’ex commissario straordinario pare otterrà più di 4 milioni di euro, con un incasso netto per Invitalia pari a 3,3 milioni di euro. Il contratto è entrato in vigore all’inizio del mese di luglio e sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi: polemiche da parte di Giorgia Meloni

La notizia è stata riportata sui social anche dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si è mostrata indignata per la decisione.

“Il Governo Draghi richiama in servizio Arcuri per aiutare Palazzo Chigi a spendere meglio alcuni fondi. Ma siamo su “Scherzi a Parte”?”, ha commentato.

Quindi ha aggiunto: “Non può essere vero che il governo abbia affidato un compito così delicato a uno dei protagonisti nella disastrosa gestione della pandemia”.