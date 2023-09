Don Mauro Galli è stato condannato per atti sessuali con un 15enne: la condanna è arrivata a seguito di un patteggiamento.

È stato condannato a scontare tre anni di domiciliari don Mauro Galli: l’ex prete di Rozzano è stato processato per aver compiuto atti sessuali ed aver abusato di un 15enne nel 2011.

Don Galli condannato per atti sessuali con un 15enne

Don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano accusato di violenza sessuali ai danni di un ragazzino di 15 anni nel dicembre 2011, è stato condannato a tre anni di domiciliari. In questo modo, si conclude la vicenda giuridica che ha visto protagonista l’ex religioso. La condanna è arrivata a seguito di un patteggiamento, proposto dopo un appello bis e accolto dai giudici, che ha trovato d’accordo sia accusa che difesa.

Gli abusi compiuti da don Galli si sarebbero consumati tra il 19 e il 20 dicembre 2011. All’epoca dei fatti, il sacerdote invitò la vittima a passare la notte a casa sua.

Il patteggiamento

Nell’ambito dell’inchiesta, la difesa ha sempre negato che si fosse verificata la violenza, complice anche la mancanza di prove. In primo grado, don Galli è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione ma, in appello, la pena era stata ridotta di un anno. Successivamente, la Cassazione ha annullato la condanna. A questo punto, si è passati al rinvio in appello bis.

Infine, l’ex sacerdote ha accettato un patteggiamento che, oltre a condannarlo a tre anni ai domiciliari, riconosce l’attenuante del risarcimento del danno e attenuanti generiche. Il reato, intanto, è stato riqualificato da violenza sessuale ad atti sessuali con minorenne con “abuso della situazione di cura e affidamento” e con il riconoscimento dell’attenuante della “minore gravità” dei fatti.