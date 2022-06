Don Matteo 12, torna Terence Hill: anticipazioni della prima puntata di giovedì 2 giugno

Don Matteo 12, torna Terence Hill: tutte le anticipazioni della prima puntata della dodicesima stagione in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 2 giugno.

Don Matteo 12, torna Terence Hill: Rai 1 punta ancora sulla fiction

L’ultima puntata di Don Matteo 13 è andata in onda lo scorso giovedì 26 maggio e, nonostante l’addio dei fan allo storico protagonista della fiction Rai e l’arrivo di Raoul Bova, la stagione ha riscosso un eclatante successo di pubblico.

Per questo motivo, Rai 1 ha deciso di puntare nuovamente sulla serie tv e, a partire da giovedì 2 giugno, ha deciso di riproporre agli spettatori Don Matteo 12 in cui “torna” Terence Hill.

La dodicesima stagione di Don Matteo andrà in onda per dieci settimane di fila: gli episodi sono stati trasmessi su Rai 1 per la prima volta nell’arco temporale compreso tra il 9 gennaio e il 19 marzo 2020.

In questa circostanza, la serie televisiva ha segnato un record per quanto riguarda la longevità in materia di fiction, essendo seconda soltanto a Il Commissario Montalbano.

Anticipazioni della prima puntata in onda giovedì 2 giugno

La prima puntata di Don Matteo 12 si intitola Non avrai altro Dio all’infuori di me. Mentre Anna e Marco sono impegnati a organizzare il loro matrimonio, viene denunciato il rapimento di Andrea, il figlio di un rinomato cardiochirurgo di Spoleto.

Anna vive momenti di forte tensione e stress: non solo deve riuscire a trovare al più presto il bimbo rapito ma deve anche affrontare un difficile problema in ambito professionale. Simili circostanze stanno severamente compromettendo la celebrazione del matrimonio.

Intanto, a Spoleto, un misterioso personaggio ha organizzato una caccia al tesoro che consente la vittoria di migliaia di euro nascosti in scatole accompagnate da degli origami.