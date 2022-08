Donatella Rettore positiva al Covid: “Sto male, spero di farcela”

Donatella Rettore positiva al Covid: l'annuncio della cantante preoccupa i fan.

Il Covid continua a colpire e tra le ultime persone risultate positive alla malattia c’è anche Donatella Rettore. La cantante ha comunicato la brutta notizia ai fan con un post su Facebook che ha destato parecchia preoccupazione. L’artista sta “male” e si augura di farcela.

Donatella Rettore positiva al Covid

Rispetto agli altri anni, quando il Covid sembrava andare in vacanza durante l’estate, nella bella stagione del 2022 la malattia ha continuato a circolare facendo parecchie vittime. Qualcuno ha contratto il Coronavirus un modo leggero, mentre altri hanno accusato diversi sintomi. A questa ultima ‘categoria’ appartiene anche la cantante Donatella Rettore, che ha scritto un post su Facebook parecchio allarmante.

Le parole di Donatella Rettore

Tramite i suoi profili Facebook ufficiali, Donatella ha scritto:

“Non poteva mancare e proprio adesso: sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho latro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio”.

La Rettore non ha scritto tante parole, ma poche sono bastate per mandare in allarme i fan. La cantante ha contratto il Covid in maniera sintomatica e sta parecchio male.

Non a caso, ha aggiunto che spera “di farcela“.

La vicinanza di amici e fan

L’annuncio della positività al Covid di Donatella Rettore ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Tra i tanti commenti arrivati alla sua pagina Facebook, si legge: “Forza tesoro mio, guarirai presto… Sei una leonessa super” o ancora “Dada tu sei una leonessa e le leonesse, dopo le tempeste, si rialzano più forti di prima.

Forza, fede e coraggio” o ancora “Tu cantavi… Coraggio il male è di passaggio… Vedrai che l’affetto di tutti noi è una botta di energia“.