Dramma sfiorato in Bolivia, 28enne britannica aggredita da un delfino rosa

Stava nuotando tra le acque boliviane quando un delfino rosa l’ha raggiunta azzannandola ad un piede.

Questo è ciò che è accaduto ad una giovane di 28 anni che, a seguito dell’aggressione da parte del cetaceo, ha rischiato di perdere il piede.

La giovane stava facendo un viaggio tra l’America Centrale e il Sud America. La vicenda – stando a quanto riporta Fanpage.it – risale allo scorso tre gennaio, ma è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore.

Donna aggredita da un delfino rosa: ha rischiato di perdere un piede

Tutto è accaduto proprio mentre stava facendo una nuotata lungo un fiume che attraversa la cittadina di Santa Rosa de Yacuma. Il cetaceo, si è poi avvicinato alla donna e con la bocca le ha afferrato il piede: “Ho urlato, ma non mi lasciava andare. Mi è sembrato che mi tenesse per 15 minuti, ma a quanto pare sono stati solo circa 20 secondi prima che mia lasciasse andare e nuotasse via”, è quanto ha raccontato.

L’arrivo dei soccorsi

La vittima è stata poi soccorsa, quindi trasportata in un ospedale dove sono stati messi dei punti al piede. Il rischio di perdere l’arto è stato elevato in quanto l’infezione riportata si era ben presto propagata anche nella gamba. Ad ogni modo, dopo essere stata portata in seguito a La Paz, è rientrata nel Regno Unito dove ha ricevuto un trapianto di pelle dall’inguine al piede.