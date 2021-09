Donna di 73 anni caduta dal balcone e morta a Genova: stava sistemando una tenda

Una donna di 73 anni è morta a Genova dopo essere caduta dal balcone mentre era intenta a sistemare una tenda: è precipitata per 10 metri.

Tragedia a Genova, dove una donna di 73 anni è morta dopo essere caduta dal balcone mentre stava sistemando una tenda: si tratta della moglie dell’ex allenatore del Genoa, del Verona, della Triestina e del Livorno Attilio Perotti.

Donna caduta dal balcone a Genova

I fatti hanno avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 23 settembre 2021. Secondo le prime ricostruzioni l’anziana sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante del suo terrazzo al quarto piano ma avrebbe perso l’equilibrio.

E’ dunque precipitata nel giardino interno dell’abitazione facendo un volo di oltre dieci metri. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo della donna.

Troppo gravi i traumi e le ferite riportate durante l’impatto al suolo, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Donna caduta dal balcone a Genova: era la moglie dell’allenatore Perotti

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti alla famiglia anche dal mondo del calcio, dove il marito è un volto molto noto. Dopo la carriera da giocatore nell’Inter, nel Genoa e nel Parma, Attilio Perotti aveva intrapreso quella di mister in panchina che lo ha visto operare, tra gli anni Novanta e i primi Duemila, per la Triestina e il Verona in cui ha centrato una promozione in serie A.