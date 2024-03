Il ministro della Giustizia Nordio si è incontrato con il ministro della Difesa Crosetto per discutere in maniera informale del caso dossieraggio che ha travolto l’Italia negli ultimi giorni.

Le parole del ministro Nordio

Afferma il ministro Nordio, al termine dell’incontro con Crosetto: “Credo si possa e si debba riflettere sulla necessità dell’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta con potere inquirente per analizzare una volta per tutte questa deviazione che già si era rilevata gravissima ai tempi dello scandalo Palamara e che adesso, proprio per le parole di Cantone, è diventata ancora più seria.”

Inchiesta dossieraggio

Tutto comincia da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Vengono individuati così centinaia di accessi abusivi al sistema informatico delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos), accessi che sbirciano negli affari e nei conti di politici e vip del mondo dello spettacolo e dello sport. L’uomo chiave dell’inchiesta della procura di Perugia, che indaga sugli ingressi informatici alle banche dati della Procura nazionale antimafia, è il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano. Secondo l’accusa Striano avrebbe consultato i file senza averne titolo. Coinvolto nella vicenda anche il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati che respinge però tutte le accuse.