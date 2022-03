Dove si trova Putin? Dopo aver trascorso la pandemia in quasi totale isolamento, c'è chi pensa che i suoi incontri siano falsi.

Dove si trova Putin, mistero sugli spostamenti: è al Cremlino o in un bunker?

Il presidente russo Putin, durante la pandemia, è stato molto prudente, trascorrendo i mesi in quasi totale isolamento.

Ora si parla di incontri a distanza ravvicinata con ministri, hostess e altri visitatori. Sarà vero? Questa domanda ha scatenato diverse voci di teorie secondo cui Putin sarebbe nascosto in un bunker da qualche parte. Si parla di incontri fasulli, fake news e immagini olografiche. Secondo questa teoria non starebbe lavorando al Cremlino o nella residenza presidenziale di Novo-Ogaryovo, ma continuerebbe la sua vita isolata, forse in un vecchio bunker di Stalin a Samara o in uno nuovo a Yamantau, sugli Urari.

Questo anche per sfuggire ad eventuali attentati. Le voci sono sempre tante, ma è anche vero che gli spostamenti del presidente russo sono tenuti segreti dagli uomini del servizio di sicurezza presidenziale.

Gli spostamenti di Vladimir Putin

Quando le auto del presidente russo attraversano Mosca, le strade vengono svuotate in anticipo. La sua auto blindata, l’Aurus Senat lunga sei metri e sessanta, con un motore Porche V8, solitamente sfreccia a 140 all’ora per evitare eventuali missili.

Nel palazzo senatoriale del Cremlino c’è la residenza ufficiale del presidente della Federazione Russa, ma Putin la usa pochissimo. Vive a Novo-Ogaryovo, a 15 chilometri dalla capitale e si sposta moltissimo. Si reca a Sochi, sul Mar Nero, nella residenza Bocharov Ruchej protetta da una motovedetta ferma al largo e da sommozzatori. A volte sceglie la residenza Rus di Zavidovo, nella regione di Tver, vicino a Mosca. Vicino a volga c’è anche la tenuta di Valdaj, dove Putin riceveva gli ospiti internazionali.

A San Pietroburgo usa il palazzo Konstantinovskij. Ci sono anche le residenze non ufficiali, come il palazzo di Gelendzhik e quello di Shujskaya Chupa in Karelia.

I bunker di Putin

Putin ha anche i bunker a disposizione, come quello di Stalin, costruito durante la Seconda guerra mondiale, e quello sugli Urali. Un altro bunker è stato realizzato nell’Altaj, al confine con la Mongolia. In ogni suo spostamento, il presidente russo è sempre accompagnato da due militari con la valigetta nucleare, ovvero un computer con i codici di lancio dei missili basati nei silos a terra, sui sottomarini e sui bombardieri strategici. I due uomini sono sempre ufficiali di Marina.