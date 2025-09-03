Quella che doveva essere una giornata di gioia e celebrazione si è trasformata in dramma. Durante il pranzo nuziale, lo sposo, un uomo di 49 anni, è stato colto da un malore improvviso, perdendo la vita davanti a familiari e invitati. Il matrimonio, che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova vita insieme, ha lasciato tutti sconvolti, trasformando il banchetto nuziale in un momento di dolore e incredulità.

Dramma nel giorno del suo matrimonio: tentativi disperati e un finale drammatico

In un piccolo comune del Pavese, quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice per una giovane coppia si è trasformato in un incubo. Poco dopo il rito civile celebrato nel municipio di Bornasco, Antimo Squillace, operaio di 49 anni, è stato colto da un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava in un agriturismo di Montebello della Battaglia, dove erano previsti i festeggiamenti con amici e parenti. In pochi istanti, la gioia della cerimonia si è mutata in dolore, lasciando familiari e invitati sotto shock.

Sposo muore nel giorno del suo matrimonio: le cause

Stando a quanto ricostruito, lo sposo, fino a quel momento in apparente buona salute, si stava cambiando d’abito in una stanza separata dalla sposa, come vuole la tradizione, quando è stato improvvisamente colpito da un infarto. I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente e avrebbero cercato di rianimarlo per oltre un’ora, prima di trasferirlo d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante gli sforzi dei medici, Antimo Squillace è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.