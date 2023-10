Due amici fraterni si innamorano della stessa ragazza e, piuttosto che rinunciare all’amicizia o all’amore, decidono di dare inizio a una relazione a tre. Ecco la storia di Dino, Saulo e Olga.

Due amici si innamorano della stessa ragazza: la storia di Dino, Saulo e Olga

Quando Dino De Souza e Saulo Gomes si sono ritrovati al punto di dover decidere tra la loro amicizia e la donna di cui si erano innamorati, hanno scelto di non rinunciare a nulla. I due trentenni brasiliani, amici da tutta la vita, hanno infatti deciso di condividere non solo hobby e passioni ma anche l’amore. Al Daily Mail, di due uomini hanno raccontato di aver intrapreso una relazione a tre con Olga, 27 anni.

Dino e Saulo, durante l’intervista rilasciata, hanno raccontato di aver incontrato la ragazza in un bar di Barcellona il 19 agosto 2019 mentre la bielorussa era in vacanza. “Tutti volevano chiederle di uscire”, hanno detto. “Siamo entrati nel bar e Olga era lì con un gruppo di amici. Ci siamo avvicinati a lei e l’abbiamo invitata ad andare a bere qualcosa con noi, ed è lì che è iniziata la nostra bellissima storia”, hanno continuato. Pochi mesi dopo, poi, hanno dato vita a un trio amoroso.

Il pregiudizio

“Per noi non si tratta di avere una relazione a tre. È una questione di chimica, per caso eravamo collegati. La chimica era così forte che siamo impressionati nel sapere cosa sta pensando o provando l’altro”, hanno raccontato i ragazzi.

Dino e Saulo hanno anche ammesso di essere oggetto di pregiudizio e di ricevere molte critiche da parenti e amici per la loro relazione. “All’inizio abbiamo ricevuto molti messaggi scioccanti da amici e familiari che cercavano di capire cosa stesse succedendo. Siamo stati calmi, spiegando loro cosa proviamo per Olga e che non siamo cambiati come persone, ma invece siamo cresciuti grazie a questa relazione”, hanno rivelato. “Non riceviamo molti commenti, ma riceviamo molti sguardi confusi dalle persone. Quando hanno l’opportunità di conoscerci e parlare, cambiano completamente il modo in cui pensano alla nostra relazione”.

Figli e progetti per il futuro

“Siamo molto maturi e filosofici rispetto alla vita. Cerchiamo sempre di rimanere positivi e di non sprecare la nostra energia con cose negative. Non ci importa quello che la gente pensa di noi”, hanno aggiunto.

I tre si sono anche ripartiti i ruoli con attenzione. Dino è il “figlio della relazione, porto positività”, hanno spiegato. Saulo, invece, fa quasi da padre di famiglia. “Lui è quello serio e organizzato, mentre Olga è la persona distratta e disorganizzata, ma porta nella relazione amore puro e incondizionato”, hanno detto.

Il trio amoroso, infine, ha ammesso di volere dei figli. “Vogliamo che Olga faccia da madre a figli miei e di Saulo. Abbiamo in programma di viaggiare per il mondo e condividere la nostra filosofia sul nostro stile di vita nel modo più semplice possibile, sviluppando al contempo la nostra attività”, hanno concluso.