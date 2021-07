Due runners partono single e arrivano al traguardo sposati: Claudia Weber e Thomas Wenning hanno percorso assieme oltre 100.000 chilometri

Che succede se due runners partono single e arrivano al traguardo sposati? Semplicemente che non solo si amano fra di loro, ma che quel loro amore è cementato dall’amore comune per la corsa. Una corsa come il 21mo Giro Lago di Resia in programma per il prossimo 17 luglio con oltre 2000 iscritti, corsa in cui due runenrs tedeschi che corrono assieme ormai da oltre 15 anni, si sposeranno in corso d’opera, anci, “in corso di corsa”.

La storica gara dell’alta Val Venosta quest’anno dunque non sarà solo all’insegna del meglio del meglio dei runners, ma anche di un evento che nel loro ambiente diventerà iconico.

“Runners d’arancio”: partono single e arrivano al traguardo sposati, il sogno di Claudia e Thomas

Claudia Weber e Thomas Wenning sono due runners tedeschi e stanno per fare la corsa più bella. Loro partiranno rispettivamente col numero 1 e col numero 2, e non con addosso i tradizionali abiti sportivi: lei avrà addosso il vestito bianco di tulle, lui la giacca e la cravatta.

E davanti a tutti i 2.000 runners schierati nel pomeriggio a Curon Venosta, dopo lo sparo correranno non lungo le sterrate del Coron, ma in Comune dal sindaco Franz Prieth. Sindaco che, come tanti suoi colleghi, dovrà celebrare delle nozze molto particolari.

Partono single, corrono in comune, si dicono “si” e arrivano al traguardo sposati

A fare cosa? A sposarsi, per poi riprendere immediatamente la gara ed essere degnamente festeggiati da tantissimi appassionati.

Claudia e Thomas sono compagni di running da oltre un decennio, si sono cimentati assieme in quasi tutte le corse del paineta e sempre assieme hanno già percorso oltre 100.000 chilometri e consumato ben 150 paia di scarpette. E nell’ambito del Giro Lago giunto alla sua XXI edizione ci sono altre chicche, anche se più tecniche e meno legate agli splendidi legami che la corsa ed altre attività sportive possono creare e spingere fino al bellissimo parossismo dell’amore.

Partono single e arrivano al traguardo sposati, con loro il meglio dei runners

I famosi 15,3 km tutti attorno al lago restano un vero must, con il mitico campanile che emerge dalle acque che nascondono il paese sommerso dal 1950. E al via ci sarà anche Hermann Achmüller, secondo nella prima edizione del 2000 e sei volte vincitore, quindi il dominatore dello scorso anno Michael Hofer. Ma non solo lui, anche altri che campeggiano nell’albo d’oro come Peter Lanziner, due volte vincitore, e Markus Ploner, terzo lo scorso anno.