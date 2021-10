Ercolano è stata teatro di un duplice omicidio in cui sono stati uccisi due ragazzi di 26 e 27 anni: sono in corso le indagini delle autorità.

Tragedia a Ercolano, dove nella notte tra giovedì e venerdì 29 ottobre 2021 s è consumato un duplice omicidio ai danni di due ragazzi di 26 e 27 anni che potrebbero essere stati scambiati per ladri. Presenti sul posto il magistrato di turno e i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Torre Annunziata che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Duplice omicidio a Ercolano

I fatti sono avvenuto in via Marsiglia, nella zona di San Vito. Gli investigatori hanno inizialmente escluso l’ipotesi di un agguato di camorra, essendo le vittime entrambe incensurate. Una delle piste su cui si sta ragionando è quella secondo cui i ragazzi siano stati scambiati per ladri in procinto di compiere un furto. Non è noto al momento se le forze dell’ordine abbiano già rintracciato il responsabile del delitto o siano sulle sue tracce.