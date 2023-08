2 agosto 2023: l’inizio della fine. Lo scorso anno è stato il 28 luglio, quest’anno la sua data si è spostata più in là, anche se solo di qualche giorno. È arrivato l’Earth Overshoot Day, la giornata in cui si esauriscono le risorse del Pianeta: stando ai calcoli del Global Footprint Network – organizzazione no profit che analizza lo sfruttamento delle risorse attraverso l’impronta ecologica –, inizia oggi il nostro debito con l’ambiente.

Overshoot Day 2023: il dato precoce dello Stivale

Il 1971 è l’anno in cui il GFN ha iniziato a tenere traccia dei fenomeni ambientali che rientrano nelle cause dell’Earth Overshoot Day: deforestazione, emissioni di CO2, inquinamento, surriscaldamento globale sono solo alcuni. E poi, essi non hanno la medesima incidenza su tutte le aree del Globo: com’è evidente sul sito dell’organizzazione, ogni Paese ha uno specifico giorno in cui dà inizio al suo debito ecologico (l’Italia lo aveva già fatto lo scorso 15 maggio).

Overshoot Day, cosa fare per rimandarne l’arrivo?

Nel tentativo di procrastinare quanto più possibile la data in cui l’umanità esaurisce le risorse a sua disposizione – su Twitter (ora X) è virale a proposito l’hashtag #movethedate (ovvero «spostiamo la data») –, gli specialisti di Global Footprint Network hanno condiviso alcune indicazioni: tra le altre, produrre cibo limitando le emissioni, aumentare lo sfruttamento di risorse naturali per la produzione di energia e costruire città in cui il traffico automobilistico sia ridotto a favore della mobilità sostenibile.