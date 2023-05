È morto il regista Alessandro D'Alatri: il ricordo della sua carriera tra cinema e spot pubblicitari

È morto a 68 anni il regista romano Alessandro D’Alatri. Tra i primi a ricordarlo sui social c’è il collega e amico Alessandro Gassmann, che lo ha descritto così: «Dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto». Ripercorriamo qui la sua carriera, dagli esordi come attore agli ultimi lavori da regista.

Tra cinema e spot pubblicitari

Debuttato nel cinema nel 1969 nel film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili, l’anno successivo doppio il successo di neoattore nel cast de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Passò alla regia agli inizi degli anni Ottanta, dirigendo oltre cento spot pubblicitari per cui ha ottenuto ottimi riconoscimenti. Nel 1991 debuttò sul grande schermo con il film Americano rosso, che gli mise in mano il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film esordio. Realizzò poi un documentario sulla prostituzione infantile in Thailandia intitolato Il prezzo dell’innocenza. Nel 1997 progettò un film in lingua inglese: doveva chiamarsi Bravo Randy e doveva avere nel cast Valeria Golino e il suo amico Jovanotti. Il film non venne mai girato per problemi di budget. Nel 1998 lavorò con Kim Rossi Stuart ne I giardini dell’Eden (in foto), in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2000 vinse il Leone d’argento al festival della pubblicità di Cannes per lo spot della posta prioritaria. Nel 2002 diresse Fabio Volo in Casomai, riscuotendo un grande successo di critica e pubblico e permettendo a Stefania Rocca di essere candidata al Nastro d’argento come miglior attrice. Nel 2005 ancora con Fabio Volo in La febbre, per raccontare la vita di provincia immobile e lenta. Nel 2006 diresse Commediasexi con Elena Santarelli, Paolo Bonolis, Rocco Papaleo e Michele Placido. Sempre nel 2006 gli venne consegnato l’Angelo alla carriera nel corso del festival cinematografico Cielo e Terra di Terni, che gli rende omaggio anche con una proiezione di I giardini dell’Eden.

Gli ultimi anni da regista

Nel 2008 realizzò per la televisione di Stato una campagna di spot pubblicitari televisivi per il canone d’abbonamento, in cui illustri personaggi storici (Adamo ed Eva, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Napoleone, Robespierre, Karl Marx) guardando i programmi Rai modificavano i loro comportamenti e le loro decisioni. Nel 2009 fu regista del videoclip di Ancora qui, il singolo con cui Renato Zero tornò in auge nel panorama musicale italiana. Nell’aprile 2010 l’uscita di Sul mare, di cui è sceneggiatore e regista e con cui vince il premio speciale al festival Alabarda d’oro.