Alessandro Cecchi Paone si rivela in un'intervista ad un quotidiano nazionale per promuovere il suo nuovo libro.

Alessandro Cecchi Paone è da tutti conosciuto per le sue capacità oratorie in particolare in ambito scientifico sulle reti Mediaset oltre che per essere un noto giornalista. L’uomo ha concesso un intervista esclusiva ad un noto quotidiano nazionale dove ha fatto introspezione su argomenti delicati ma allo stesso tempo famosi al pubblico.

Alessandro Cecchi Paone, a breve uscirà il suo nuovo libro

Il noto giornalista ha concesso l’intervista al quotidiano Corriere della Sera nell’ambito della promozione del suo nuovo libro “I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti” che è in uscita oggi in tutte le librerie.

In questo suo raccontarsi ha ripercorso la sua vita, soffermandosi sul fatto che per oltre 30 anni ha avuto relazioni con donne, tra cui anche un matrimonio durato 10 anni.

“Fino ai 35 anni non avevo mai messo in discussione il mio orientamento” anche se ammette che verso i 15 aveva, solo per una volta, riflettuto sulla bellezza di alcuni suoi compagni.

La dichiarazione di omossessualità alla moglie e alla famiglia

Il conduttore confessa al giornale quando ha dichiarato alla moglie di essere omossessuale nel lontano 2004: “Glielo confessai piangendo, avevo il terrore di perderla“.

Contrariamente quanto si aspettasse, Silvio Berlusconi accettò la decisione di Paone, facendolo lavorare ancora per le proprie emittenti televisive – “Hai fatto bene, conta su di me” queste le parole del “Cavaliere“.

Paone è sposato dal 22 dicembre 2023 con Simone Antolini suo partner di ben 38 anni più giovane, essendo nato nel 1999.