Codici sconto, il futuro dello shopping online

Il commercio elettronico è ormai il futuro dello shopping, anche in Italia. Sono quasi 17 milioni gli italiani che comprano online almeno una volta all’anno, molti dei quali approfittano della comodità e della convenienza dei codici sconto. In effetti sempre più persone hanno acquisito la buona abitudine di monitorare e di tenere sotto controllo i siti di couponing. Sono tanti i siti partner a cui si può fare riferimento: in sostanza i codici sconto non sono altro che il corrispondente in formato elettronico dei buoni che un tempo si ritagliavano dai giornali grazie a cui – come si può intuire – è possibile abbassare il prezzo finale e l’importo che dovrà essere corrisposto.

I consigli per fare acquisti su Internet

Per fare shopping e incrementare le opportunità di risparmio può essere utile ricordare le date dei saldi in programma nei Paesi stranieri e mettere sempre a confronto i prezzi finali. Nel caso in cui ci si imbatta in sconti molto alti, che magari vanno oltre il 50%, è meglio essere diffidenti, poiché è probabile che in partenza ci sia stata una sopravvalutazione finalizzata a far apparire il risparmio più consistente di quanto non sia in realtà. Una volta che si è entrati in possesso di uno sconto, poi, è sempre importante segnarsi la sua scadenza, per evitare di renderlo inutilizzabile, e soprattutto prestare attenzione alle modalità di impiego. In molti casi, infatti, i codici sconto non possono essere cumulati con le offerte attive, oppure essi possono essere applicati unicamente sugli articoli non a saldo.

Buoni spesa e voucher, ecco come pagare poco la spesa

Se riuscire a fare la spesa gratis è una possibilità concreta solo negli Stati Uniti, alle nostre latitudini è comunque possibile tentare di risparmiare con l’aiuto dei codici sconto e dei voucher, da cui derivano promozioni e riduzioni di prezzo di sicuro interesse. I consumatori che hanno già acquisito dimestichezza con questa pratica e che si cimentano in tale attività da tempo suggeriscono di coniugare i codici sconto con le varie offerte che vengono messe a disposizione dai vari punti vendita di volta in volta. I grandi supermercati, così come le più importanti catene di distribuzione, prevedono a intervalli regolari delle promozioni specifiche, basate sui classici 3×2, sugli sconti riservati unicamente a chi possiede le carte fedeltà o sugli articoli sottocosto.

Programmare la spesa conviene

Ecco perché, avendo tempo, è sempre utile programmare in anticipo il proprio shopping, stabilendo dove andare a fare la spesa a seconda delle promozioni che sono attive giorno dopo giorno. Nei punti vendita non di rado vengono proposti dei buoni sconto e dei voucher che si possono usare, mente i codici online sono utili per chi fa shopping su Internet. Nel nostro Paese è solo nel corso degli ultimi 10 anni che si è registrato un certo boom dei coupon, che sono andati ad assecondare la voglia di risparmio che attanaglia tutti i consumatori. Il web ha fatto sì che i buoni sconto in formato cartaceo venissero messi da parte per lasciare posto a quelli digitali, più comodi e rapidi.

L’extreme couponing

Nel frattempo si è diffusa una tendenza conosciuta come extreme couponing, in funzione della quale la ricerca dei buoni sconto non è solo un modo per trovare occasioni interessanti, ma è a tutti gli effetti un lavoro. In America sono tante le famiglie che trascorrono le giornate alla ricerca di coupon per fare la spesa a costo zero; il che non può avvenire in Italia, dal momento che qui sono previste modalità di fruizione degli sconti diversi. Certo è che anche da noi il risparmio è ormai un’opportunità concreta: i clienti più scaltri e attenti riescono perfino a dimezzare la spesa. Ecco perché conviene approfittare delle strategie di marketing che i vari brand attuano allo scopo di conquistare nuovi clienti, tenendo presente che non tutti i codici sconto sono pubblici. Ce ne sono alcuni, infatti, che sono riservati, e cioè dedicati a specifiche categorie di consumatori.

Come aumentare le probabilità di risparmiare

Un buon metodo per incrementare le occasioni di risparmio è quello che prevede di iscriversi alle newsletter. Registrarsi a una mailing list si traduce nella possibilità di imbattersi in occasioni degne di nota, che a volte possono valere solo per un numero di articoli limitato o che hanno una scadenza temporale. In molti casi, poi, al raggiungimento di un importo di spesa minimo si ha la possibilità di usufruire di spedizioni gratuite, sempre che la merce non superi un certo limite di peso.

Dove trovare codici sconto e buoni

Scontiebuoni.it è uno dei siti di couponing più affidabili per chi è alla ricerca di codici sconto. I coupon, in un momento storico in cui le compravendite su Internet sembrano essere diventate più comuni rispetto agli acquisti offline, rappresentano una soluzione molto interessante per risparmiare. Si tratta a tutti gli effetti di strumenti promozionali che vengono sfruttati dai siti di e- commerce per aumentare i visitatori e, ovviamente, incentivare i loro acquisti, attraverso occasioni di risparmio. Su Scontiebuoni.it si trovano offerte per una vasta gamma di categorie merceologiche, dai capi di abbigliamento sportivi agli abbonamenti per i giornali, passando per gli elettrodomestici e gli integratori sportivi.

Per quali prodotti si possono ottenere sconti

Ma non è tutto, perché nel novero degli articoli e dei servizi per i quali sono disponibili gli sconti ci sono anche le lenti a contatto, i parcheggi negli aeroporti, le capsule per il caffè, le tariffe della luce e del gas, le polizze assicurative per i viaggi, le biciclette, il noleggio auto, gli pneumatici, gli attrezzi per la palestra, i software per i computer, i gadget per l’ufficio, i film, i libri, i biglietti aerei, i gioielli, i pacchetti vacanze, i ricambi per auto, i prodotti per animali, i giocattoli e gli articoli per la casa. Insomma, una varietà decisamente ampia: Scontiebuoni.it si fa apprezzare non solo per la notevole libertà di scelta, ma anche per la sua affidabilità, una dote che di certo non si può sottovalutare quando si tratta di fare shopping su Internet.