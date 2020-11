Poche persone hanno richiesto il Bonus Vacanze, che il Governo ha deciso di prorogare fino a giugno 2021.

Durante l’estate le persone hanno avuto l’opportunità di richiedere un Bonus Vacanze per potersi godere le ferie nonostante il periodo di grande emergenza dovuta al Covid-19. Il Governo a maggio aveva stanziato oltre 1 miliardo e mezzo per pagare le vacanze a famiglie con un reddito Isee inferiore ai 40mila euro.

Proroga Bonus Vacanze

Il Bonus Vacanze, che raggiungeva una cifra massima di 500 euro, non è stato per niente un successo. Il Governo voleva aiutare le persone con un Isee inferiore ai 40mila euro ad andare in vacanza, ma sono state davvero poche le famiglie che lo hanno richiesta. Le domande sono state molto inferiori rispetto alle aspettative. Ad attestarlo è stato il bonus tracker di Sky TG24, che ha svelato che solo il 35% della platea stimata dal Governo ha richiesto effettivamente questo bonus.

Sono ancora meno quelli che poi lo hanno speso, ovvero 1 su 6, secondo i dati di PagoPA.

Il Governo ha deciso, quindi, di rilanciare questa misura, che al momento rischia di rimanere inutilizzata a causa delle restrizioni agli spostamenti causate dalla seconda ondata di Coronavirus. A novembre il ritmo delle erogazioni dei bonus è stato inferiore alle 1000 unità, mentre ad agosto erano quasi 10mila ogni 24 ore. Per questo motivo il Governo ha deciso di prolungare la durata del bonus al 30 giugno 2021 e di allargare le piattaforme digitali dove è possibile spenderlo.

Fino ad oggi la data di scadenza era il 31 dicembre. Il Governo ha deciso di intervenire in soccorso del settore turistico, visto l’insuccesso di questa misura, così ha erogato bonus per i lavoratori stagionali che sono rimasti senza contratto e incluso gli alberghi tra le attività economiche che possono richiedere i contributi a fondo perduto.