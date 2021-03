Potrebbe essere approvato a breve il Decreto Sostegni che prevederebbe un bonus dell’importo medio di 4200 euro. A chi si spetta.

Si è parlato molto in questi ultimi giorni del Decreto Sostegni. Una misura questa quanto mai essenziale in un periodo storico nel quale moltissime imprese e liberi professionisti sono stati messi in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ora con il Decreto Sostegni che potrebbe essere approvato in breve, arriverebbe un bonus del valore medio di 4.200 euro.

Si parla di importo medio perché a seconda di quanto perso dall’azienda o dal libero professionista, il valore del bonus potrebbe essere maggiore o minore. I destinatari di questo bonus sono le imprese e i liberi professionisti – senza limitazione di codice ATECO – che dimostrino di aver subito almeno il 33% in meno dei ricavi rispetto all’anno precedente.

Decreto Sostegni, bonus di 4200 euro

Chi erogherà l’importo ai beneficiari che potrebbero essere circa 2,8 milioni, sarà l’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma Sogei già attiva.

Come verrà calcolato tale importo? A fare chiarezza il sottosegretario all’economia Claudio Durigon che in un’intervista rilasciata al Messaggero ha dichiarato: “L’indennizzo verrà calcolato sulla media mensile e sarà erogato una tantum”.