Edoardo Donnamaria, ecco perché non ha risposto a Nicole Murgia

Edoardo Donnamaria, dopo la squalifica dal GF Vip, ha spiegato il motivo per cui non ha risposto al messaggio di Nicole Murgia.

Edoardo Donnamaria: perché non ha risposto a Nicole Murgia?

Dopo la squalifica dal GF Vip, Nicole Murgia ha scritto un messaggio ad Edoardo Donnamaria. La ragazza, come ha rivelato su Instagram, non ha ottenuto risposta. A distanza di qualche giorno, l’ex Vippone ha spiegato la situazione. Ospite del format Casa Chi, ha fatto chiarezza, svelando il motivo per cui ha preferito non farsi sentire.

Edoardo Donnamaria fa chiarezza

Edoardo ha dichiarato:

“Non l’ho sentita ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l’abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa”.

Donnamaria, quindi, non ha risposto a Nicole per una promessa fatta ad Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria: la frecciatina a Nicole Murgia

Non solo la promessa ad Antonella, Edoardo ha ammesso anche che ha visto qualcosa di Nicole che non gli è piaciuta. Ha aggiunto:

“Ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte della Murgia fuori dalla casa, sui social, ecc. Ma questo è un altro discorso. Non su me e lei direttamente, ha seguito persone che… un discorso che non vorrei affrontare adesso”.

A cosa di riferisce Donnamaria? Al momento non possiamo saperlo.