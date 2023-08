Ennesimo sfogo da parte di Edoardo Donnamaria sui social. Questa volta, però, l’ex gieffino è stato vittima di un comportamento assurdo da parte di una mitomane e ha ragione da vendere.

Tramite il suo profilo Twitter, Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad uno sfogo. Stando a quanto racconta l’ex Vippone, ci sono alcune persone che inventano storie sul suo conto, motivo per cui ha deciso di agire legalmente. Nel mirino del ragazzo è finita una finta psicologa.

Edoardo ha scritto:

“C’è qualcuno, a quanto pare che si spaccia per la mia psicologa e racconta ovviamente cose inventate. A parte che come fate a credere queste robe non si sa. Comunque è ovviamente tutto fake, il mio psicologo è un uomo, un professionista e mena pure. (Occhio che partono denunce)”.