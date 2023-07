Rivelazione shock per Edoardo Donnamaria che, durante una diretta Instagram con i fan, ha asserito di aver “scoperto di avere i tic”. Se la cosa ha divertito l’ex gieffico, lo stesso non si può dire per i suoi followers che sono apparsi piuttosto preoccupati per le condizioni del ragazzo.

Edoardo Donnamaria, la rivelazione ai fan su Instagram: “Ho appena scoperto di avere i tic”

Per Edoardo Donnamaria, la relazione con Antonella Fiordelisi è ormai acqua passata ed è pronto a ritrovare il sorriso. L’ex gieffino, nella giornata di domenica 9 luglio, durante una diretta Instagram ha spiegato che la loro love story si è chiusa in modo “pacifico” e che li lega ancora un profondo affetto.

Proprio in occasione della diretta, però, ai fan di Donnamaria non è sfuggito un particolare dettaglio. Proprio questo dettaglio è stato ripreso dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip e trasformato in una gag poi condivisa con i suoi followers.

“Raga ho appena scoperto di avere i tic. Domani quando mi sveglio metto il video”, ha infatti concluso così la sua diretta Instagram, trasmessa nella serata di domenica.

La preoccupazione dei fan per la salute dell’ex gieffino

Il video, poi, è stato condiviso nelle scorse ore tra le sue Instagram Stories, scatenando l’ilarità dei fan. Come si vede dalla clip, mentre parlava, Donnamaria ha fatto una smorfia involontaria con il viso. La smorfia non è strana di per sé ma è stata esasperata con il montaggio video che ripete in loop la scena all’infinito, riproponendola anche al rallentatore.

L’ex gieffino ha scherzato con i suoi followers sulla cosa ma alcuni fan si sono detti preoccupati per il tic. Alcuni, infatti, si sono chiesti se lo stress derivato dal successo e dalle polemiche che hanno travolto il ragazzo negli ultimi mesi non gli stiano creando problemi.

In sostanza, per diversi fan, il tic involontario rappresenterebbe un primo segnale di peggioramento di uno stato di ansiain cui vedono dimenarsi il loro beniamino.