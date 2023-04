C’era da immaginarselo e purtroppo è accaduto in barba alle recenti dispute fra governo ed associazioni di categoria, con una sorta di “effetto Pasqua” la benzina sale a 1,875 euro al litro e gli italiani stanno di nuovo facendo i conto con la “vecchia croce” del caro carburanti. E c’è un dato che fa il paio con un trend che in Italia di solito è legato ai periodi di vacanza o di grandi spostamenti: le rilevazioni dicono che è il prezzo più alto registrato dall’agosto del 2022.

La benzina sale a 1,875 euro per litro

Il dato è quello riportato da Ansa, che spiega come il prezzo della benzina sia “in salita in coincidenza con le festività di Pasqua. Secondo le rilevazioni del Mase, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, la media nazionale della verde in modalità self si è attestata a 1,875 euro al litro”. Il tutto quindi “con un rialzo di quasi l’1% rispetto alla settimana precedente”.

Cosa dicono i grafici del ministero

Poi la precisazione che in un certo senso chiarisce il quadro d’insieme: “Si tratta, stando ai grafici del ministero, del prezzo più alto registrato dal primo agosto del 2022”. In quella circostanza, ma si era prima dell’arrivo del governo Meloni, i listini erano in media a 1,877 euro al litro. Sostanzialmente stabile invece il prezzo del diesel che al self viaggiava nei giorni di riferimento a 1,767 euro a litro.