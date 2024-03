Effetto yo yo: come mantenere la forma fisica

Per evitare l'effetto yo yo gli alimenti vanno inseriti in modo graduale permettendo così di mantenere la forma fisica e non ingrassare.

Al termine di un programma dietetico il fine non è solo dimagrire, quindi perdere i chili in eccesso nei punti critici, ma anche cercare di mantenere il peso forma. I consigli qui forniti permettono non solo di dimagrire, ma al tempo stesso di evitare il classico effetto yo yo che può giungere in molti vanificando così i risultati ottenuti. Vediamo quindi come mantenere i chili persi senza questo effetto.

Effetto yo yo

Quando si segue un regime dietetico l’obiettivo di molti è perdere peso, quindi eliminare i chili in eccesso. Oltre a dimagrire è altrettanto importante evitare il classico effetto yo yo che potrebbe sopraggiungere andando così a vanificare i risultati finora ottenuti che sono costati sacrifici e rinunce, ma anche sforzi.

Evitare questo effetto significa protrarre i risultati ottenuti nel lungo termine riuscendo così a mantenere la forma fisica per diverso tempo. Il periodo di mantenimento, che è il passo successivo alla dieta vera e propria, permette di mantenere, come dice il nome, il peso che si è raggiunto consolidandosi nel tempo.

L’effetto yo yo è una fase che possono subire tutti coloro che seguono una dieta. Una fase che porta oscillazione di dimagrimento e di aumento arrivando così a far perdere di fiducia e di sicurezza il soggetto che segue la dieta.

La cosa importante è anche cercare di mantenere un regime alimentare e una alimentazione che sia equilibrata anche subito dopo il periodo dietetico. Così facendo e seguendo determinati consigli si evita questo effetto e, al tempo stesso, si ottiene una forma fisica valida per diverso tempo.

Effetto yo yo: consigli

Per evitare l’effetto yo yo è consigliabile seguire i consigli di un nutrizionista del settore. Si raccomanda di seguire un’alimentazione che sia meno restrittiva con l’inserimento di alcuni cibi che dovrebbe poi avvenire in modo graduale e ponderato. Il termine gradualità è il concetto chiave dal momento che gli alimenti vanno inseriti in modo graduale.

Tutti gli alimenti, i nutrienti e i macronutrienti devono essere introdotti in maniera graduale cercando di regolarsi sulle quantità dei vari cibi da assumere senza fare troppo affidamento sulle calorie della bilancia. Bisogna poi tenere conto di una serie di fattori come lo stile di vita, l’attività fisica, ma anche le esigenze individuali di ogni individuo.

Per esempio, onde evitare l’effetto yo yo bisogna introdurre i carboidrati sempre in modo graduale evitando di vanificare i risultati che si sono ottenuti. Coloro che praticano attività sportiva in maniera costante devono considerare il dispendio energetico adeguando poi l’apporto calorico. Si possono consumare dei dolci, ma bisogna bilanciarli con i pasti.

Per quanto riguarda i cibi, l’olio d’oliva è il condimento adatto in quanto ricco di antiossidanti ma si consiglia di usarlo con moderazione. Infine è bene ricordare che lo scopo di una dieta non è soltanto dimagrire, quanto cambiare l’approccio al proprio stile di vita e alimentazione in modo equilibrato e consapevole.

Effetto yo yo: integratore adatto

Per combattere ed evitare l’effetto yo yo che può giungere al termine di una dieta si può chiedere l’aiuto di un supporto alimentare che ha diversi benefici. Un integratore come Spirulina Ultra è particolarmente consigliato, secondo il parere di esperti e consumatori, ma anche del Ministero della Salute che lo ha approvato.

Una formula italiana in vendita in compresse che, se assunte in modo continuativo, bruciano le calorie anche nella fase di riposo. Lavora poi sul metabolismo in modo da dare un’accelerata riuscendo così a dimagrire rapidamente. Ha un effetto saziante per cui aiuta a ridurre l’appetito senza eccedere ai pasti principali.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore si compone di elementi naturali che supportano il dimagrimento, come l’alga spirulina (da qui il nome del prodotto) che combatte le cellule di adipe impedendo che si depositino nei punti critici e la gymnema, un’erba che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati sopperendo alla fame.

Due compresse da assumere, mezz’ora prima del pranzo e della cena, con dell’acqua, è il dosaggio indicato dai nutrizionisti.

Un integratore come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, ma per incappare in prodotti non esclusivi e originali, bisogna collegarsi al sito ufficiale inserendo i dati nel form. In questo modo si usufruisce della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o con contanti al corriere.