Tragedia ad Alessandria d’Egitto. Un palazzo di tredici piani è crollato lunedì 26 giugno nella zona di Sidi Bishr, nel distretto orientale di El-Montazah. Attorno all’edificio sono ancora in corso le ricerche dei superstiti, alcuni feriti sono già stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Soprelevazioni fuori norma

Il piano terra l’edificio ospitava un supermercato, frequentato al momento del crollo. Stando a quanto riferito dai media locali, il palazzo – costruito negli anni Settanta – aveva una serie di appartamenti che venivano affittati ai turisti durante il periodo estivo, ma da tempo aveva ricevuto una condanna per delle soprelevazioni non regolari. Il crollo ha coinvolto anche diverse auto parcheggiate e di passaggio, rimaste schiacciate dalle macerie, e provocato un incendio, domato in poco tempo dai vigili del fuoco.

Al via le indagini

In una nota del governatorato di Alessandria si legge: «L’ultimo piano dell’edificio aveva un ordine di demolizione e l’intera proprietà è stata esaminata dal comitato incaricato di ispezionare gli edifici a rischio di crollo. Una squadra della pubblica accusa ha ispezionato la scena e ha incaricato la protezione civile e i funzionari municipali di mettere in sicurezza l’area e le proprietà adiacenti, se necessario». Nel frattempo il pubblico ministero ha sequestrato il palazzo e avviato un’indagine per determinare la causa del crollo ed esaminare il fascicolo relativo alle precedenti prescrizioni per la struttura.