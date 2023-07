Elena Santarelli fuori dalla Rai all'ultimo minuto: "L'ha presa malissimo"

Secondo i rumor in circolazione Elena Santarelli sarebbe stata esclusa all’ultimo minuto dai nuovi palinsesti Rai (dove avrebbe dovuto esserle affidata la conduzione di un nuovo show).

Elena Santarelli esclusa dalla Rai

Secondo i rumor in circolazione Elena Santarelli sarebbe rimasta malissimo per la decisione presa all’ultimo minuto dalla Rai in merito all’escluderla dai palinsesti tv. Nello spazio infatti che avrebbe dovuto essere affidato alla conduttrice (su Rai2) sembra che sia stato inserito un nuovo programma condotto da Ema Stokholma. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e Elena Santarelli non ha proferito parola in merito alla questione.

La conduttrice in queste ore si trova in vacanza in compagnia della famiglia (il marito Bernardo Corradi e i due figli) e non ha fatto parola in merito alla vicenda. Gli ultimi anni sono stati particoalarmente complicati dal punto di vista della vita privata e infatti lei stessa ha più volte parlato delle difficoltà vissute accanto a suo figlio Giacomo, che ha dovuto combattere contro una grave forma di tumore. Oggi il figlio della showgirl è finalmente guarito e lei sembra essere riuscita a ritrovare un po’ di serenità. Sui social in tanti sono rimasti commossi dalla sua storia e da quella di suo figlio e non hanno perso occasione per esprimerle la loro vicinanza.