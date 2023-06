Elenoire Ferruzzi ha rotto il silenzio per chiarire la sua posizione sulla presunta frecciatina lanciata a Paola e Chiara. L’ex concorrente del GF Vip 7 aveva davvero intenzione di colpire le due cantanti?

Elenoire Ferruzzi rompe il silenzio su Paola e Chiara

Paola e Chiara sono state scelte come madrine del Roma Pride 2023. La decisione non ha entusiasmato Elenoire Ferruzzi che, qualche giorno fa, ha espresso perplessità sulle “madrine eterosessuali“. In molti hanno letto le sue parole come una frecciatina alle due cantanti e la polemica è esplosa in un lampo. E’ per questo che l’ex Vippona ha deciso di rompere il silenzio per spiegare la sua posizione.

La posizione di Elenoire Ferruzzi

Via social, Elenoire ha chiarito:

“Il mio post precedente non era rivolto a Paola e Chiara, con cui ho un bellissimo rapporto. Era rivolto a persone eterosessuali che partecipano ai Pride solo per guadagnare soldi. Non ho nulla di personale contro di loro, ma la responsabilità ricade sugli organizzatori. Smettete di fraintendere tutto. Non dobbiamo combattere contro noi stessi”.

La Ferruzzi, quindi, non intendeva lanciare una frecciatina a Paola e Chiara, ma agli organizzatori del Pride e ad alcuni partecipanti.

La replica di Paola e Chiara

A dimostrazione che la frecciatina di Elenoire non era tale, Paola Iezzi ha così commentato il suo post: