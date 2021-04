Elettra Lamborghini, il look total black all’Isola dei Famosi: il costo è da capogiro

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti all'Isola dei Famosi 2021 con il suo look total black dal costo a dir poco esagerato.

Durante la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha optato per un look total black composto da top e pantaloncini abbinati. Il costo dell’oufit è a dir poco esagerato.

Elettra Lamborghini: il look total black

All’Isola dei Famosi 2021 Elettra Lamborghini sta tenendo gli occhi dei telespettatori incollati su di sé grazie alla sua straordinaria bellezza e ai suoi outfit da capogiro.

Nella dodicesima diretta del reality show l’ereditiera ha optato per un completo Balmain composto da top con bottoni in oro e pantalonicini. Il costo del top cut out è di ben 550 euro, mentre i pantaloncini sono venduti dalla casa di moda al costo di 790 euro. Elettra Lamborghini ha abbinato il completo ad un paio di sandali che esaltavano le sue lunghe gambe, e sui social ha fatto come sempre il pieno di like da parte dei fan.

Elettra Lamborghini: l’arrivo all’Isola dei Famosi

Per Elettra Lamnborghini quella all’Isola dei Famosi è la sua prima esprienza come opinionista. In tanti non vedevano l’ora di vedere l’ereditiera all’interno dello show, dove ha saputo conquistare tutti grazie alla sua solarità e alla sua bellezza.

A causa della sua positività al Coronavirus Elettra Lamborghini è potuta approdare all’interno dello show solamente qualche settimana più tardi rispetto al previsto: lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni giorno per giorno, e al suo posto è approdato al reality show Tommaso Zorzi (reduce dalla sua prima esperienza al GF Vip, da cui è uscito vincitore). Per Elettra si è trattato di un periodo particolarmente difficile per via del suo contagio da Covid-19 e per la morte inaspettata e improvvisa di uno dei suoi adorati amici a quattro zampe. Lei stessa ne ha dato l’annuncio via social.

Elettra Lamborghini: l’amore per DJ Afrojack

Oggi Elettra Lamborghini è più felice che mai accanto a suo marito Nick Van der Wall, meglio noto come Dj Afrojack. I due sono convolati a nozze con una sontuosa cerimonia nel 2020, e in tanti si domandano se presto allargheranno la famiglia. Per il momento sulla questione l’ereditiera ha preferito mantenere il massimo riserbo ma non ha mai fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua. Presto lei e Dj Afrojack allargheranno la famiglia? I fan sperano proprio di sì.