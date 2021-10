La leader di FdI, Giorgia Meloni, ha commentato i risultati emersi dalle elezioni amministrative, dopo la chiusura dei seggi.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è espressa in merito ai risultati delle elezioni amministrative e ha indirizzato una tagliente provocazione nei confronti del Partito democratico e del suo segretario, Enrico Letta.

Elezioni amministrative, Meloni (FdI): “Astensionismo: crisi della democrazia”

Nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, in molti comuni italiani si sono tenute le elezioni amministrative che hanno comportato l’elezione di nuovi sindaci. Poco dopo la chiusura dei seggi, avvenuta alle ore 15:00 di lunedì 4, sono stati gradualmente diffusi i risultati delle votazioni che hanno evidenziato una clamorosa sconfitta per la coalizione di centrodestra a fronte del successo ottenuto dalla coalizione di centrosinistra che verte sull’asse PD-M5S.

I risultati delle amministrative sono stati commentati dai leader dei maggiori partiti italiani, tra i quali figura anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia.

In primo luogo, la leader di FdI si è focalizzata sulla bassa affluenza alle urne registrata durante le elezioni, sottolineando: “Credo che non si possa trattare in modo superficiale il dato sull’astensionismo: quando si vota in città importanti e c’è un astensionismo intorno al 50% non è una crisi della politica ma della democrazia”.

Elezioni amministrative, Meloni (FdI): “La partita è ancora aperta e la più importante è a Roma”

Giorgia Meloni, poi, si è concentrata sulla situazione ancora in essere presente a Roma, asserendo: “La partita è ancora aperta e la più importante è a Roma”.

Nella capitale, infatti, appare ormai certo il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri e il candidato del centrodestra Enrico Michetti, attualmente in vantaggio su tutti gli altri candidati che si sono presentati a Roma.

A questo proposito, la leader di FdI ha anche precisato quanto segue: “FdI è il primo partito della Capitale e ha avuto un ruolo fondamentale nella determinazione del candidato sindaco e mi pare di poter dire che un centrodestra a trazione FdI è molto competitivo”.

Elezioni amministrative, Meloni (FdI) e la provocazione al PD di Letta

Infine, Giorgia Meloni ha voluto rivolgere una tagliente provocazione al segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, dichiarando: “Ho sentito dire da Letta nella sua trionfalistica conferenza stampa che la destra è battibile. Certo, in democrazia se ci si misura, si batte o si è battuti ma il punto è se si è o disponibili a misurarci. Noi siamo pronti. Se Letta e il Pd sono coerenti con quello che dichiarano e sono così sicuri delle loro capacità e possibilità, io lancio una sfida al segretario del PD: FdI è disponibile, ammesso che sia disponibile anche lui, a votare per Mario Draghi alla presidenza della Repubblica a patto che si vada a votare immediatamente e ci si misura in campo aperto in libere elezioni”.