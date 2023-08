Elisa Esposito, bloccata la prof di Corsivo (ma reintregrata poco dopo) da TikTok: il motivo

Per tutti è la prof di Corsivo, quella lingua che viene parlata dalle giovani della Milano bene: Elisa Esposito, da qualche mese a questa parte è una delle influencer più note, tanto che ogni sua lezione è diventata virale. Eppure, proprio nella serata del 31 luglio Elisa Esposito ha spiegato attraverso le sue Instagram stories che il suo profilo TikTok era stato bloccato in via permanente. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Elisa Esposito bloccata da TikTok: la piattaforma l’ha poi riamessa

La prof di Corsivo, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, tanto da essersi rivolta a quella stessa community con tono seccato: “Ho appena avuto un attacco di nervi. Per la 12° siete riusciti a bannarmi il profilo TikTok da 1,5 milioni. Con quel profilo io ci lavoro, che vi stia bene o no. Mi sono veramente stancata. Io lavoro anche con altri social come Instagram e YouTube. Fatevi una vita, siete dei rosiconi. Andate a lavorare voi”.

Il blocco è durato poco

Nonostante il blocco stato effettuato sulla carta in modo permanente, il suo account è ritornato attivo nel giro di poco tempo. Questo era il messaggio trasmesso dalla piattaforma social: “Il tuo account è stato bloccato in modo permanente a causa di molteplici violazioni delle norme”. La riammissione di Elisa Esposito potrebbe essere stata resa possibile da un errore in fase di moderazione. TikTok avrebbe avrebbe proceduto con la riammissione dell’influencer dopo aver giudicato come non veritiere le segnalazioni ricevute.