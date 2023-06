Elisa Esposito dice addio a TikTok ed è pronta a trasferirsi altrove, su altre piattaforme. La “professoressa” più chiacchierata sui social network lancia un messaggio a tutti i suoi detrattori affermando che nessuno potrà mai fermarla.

TikTok, Elisa Esposito dice addio al social network: ecco cosa è successo

L’algoritmo di TikTok penalizza Elisa Esposito, che per l’estate 2023 aveva anche inventato una nuova lingua: il Maranzivoe, un mix di Corsivoe e Maranza. Purtroppo per l’influencer da milioni di follower, TikTok ha deciso di rimuovere alcuni dei suoi video causandole enormi disagi lavorativi. La giovane influencer non ha nascosto che tutto ciò le ha causato attacchi di rabbia, di pianto e di nervoso. Elisa Esposito ha commentato così il suo addio:

“Mi prendo una pausa da TikTok, nell’ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma, nel senso che continua ad eliminare e bannare i miei video. Ho perso il mio profilo TikTok da un milione e mezzo di follower nove volte e per me che ci lavoro è grave”.

Poi ha concluso:

“L’algoritmo di Tiktok in questo periodo fa schifo. Ammetto che per questa cosa sono stressata e ogni giorno ho attacchi di pianto e di rabbia”.

Cosa farà adesso la “professoressa” di Corsivoe? Ecco dove si trasferirà

Elisa Esposito, però, non ha intenzione di mollare e vuole continuare a lavorare come creatrice di contenuti, ragione per cui ha optato per un trasferimento sulla più grande piattaforma video al mondo: YouTube. Poi ha anche rivolto delle parole ai suoi detrattori:

“So già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita degli altri. Ma sappiate che con me non sarà facile, io continuerò all’infinito”.

Insomma, la “professoressa” di Corsivoe si piega ma non si spezza ed è pronta a ripartire da capo contando sui follower più fedeli.