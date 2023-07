Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan il suo ultimo acquisto per la beauty routine. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto una maschera a luci led per il viso. Vediamo a cosa serve e quanto costa.

Elisabetta Canalis con la maschera led per la beauty routine

Mentre si sta godendo una vacanza in Sardegna, Elisabetta Canalis non dimentica l’importanza della beauty routine. Via social, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso con i fan il suo ultimo acquisto per prendersi cura di sé. Si tratta di una maschera con luci led da applicare sul volto.

A cosa serve la maschera a led di Elisabetta Canalis?

La maschera a luci led di Elisabetta Canalis è un trattamento di bellezza super innovativo. Si tratta di una attrezzo rigido che, applicato sul volto, consente di ringiovanire la pelle. Va a stimolare la produzione di collagene ed elastina a livello cellulare, utilizzando proprio una combinazione di luce rossa e infrarossa.

Quanto cosa la maschera a luci led?

Utilizzare la maschera a led è semplicissimo perché non bisogna fare altro che applicarla sulla pelle precedentemente detersa e asciugata. In base al tipo di problema da trattare e al colore delle luci, si lascia agire dai 5 ai 30 minuti. Questo trattamento si può eseguire sia nei centri specializzati – dove una seduta costa circa 30 euro – che a casa. In quest’ultimo caso avrete bisogno di acquistare la maschera. Quanto costa? Ben 500 euro.