Per moltissimi italiani permane da anni e anni la tradizione di sfruttare il giorno dell’8 dicembre, quando solitamente si è a casa dal lavoro, per addobbare la casa in vista del Natale. Con la fine di novembre e l’inizio di dicembre, però, capita spesso di essere travolti dalla magia delle feste e di voler anticipare un po’ i tempi: è stato questo il caso di Elisabetta Gregoraci che ha testimoniato sui social tutta la giornata in cui ha posizionato in casa il suo ‘super’ albero di Natale.

Elisabetta Gregoraci albero di Natale: le storie

“Albero sia.. iniziamo” – esordisce così la Gregoraci sul suo profilo Instagram poco prima di documentare un intero pomeriggio passato ad addobbare la sua casa di Montecarlo in vista del Natale. La presentatrice non era sola a svolgere questo simpatico compito, con lei c’era ovviamente il figlio Nathan Falco. Elisabetta ha mostrato in sequenza tutti i passaggi: dalla scelta del luogo adatto per mettere l’albero, al posizionamento delle luci e delle palline, facendone intravedere anche una molto particolare. “Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore” – si legge sul particolare addobbo, forse regalato alla Gregoraci da qualcuno dei suoi tantissimi fan.

Elisabetta Gregoraci albero di Natale: il pupazzo

L’albero era davvero di dimensioni considerevoli, ed Elisabetta ha scherzato proprio su questa cosa: “Se non cado è già tanto“. Alla fine, anche un ospite speciale: un Babbo Natale a grandezza naturale. La presentatrice improvvisa ridendo anche un balletto vicino al pupazzo, per poi sedersi sopra di lui.