Elisabetta Gregoraci: "Ecco che fine ha fatto il ladro che è entrato in casa"

Elisabetta Gregoraci si è intrattenuta un po’ sui social con i fan e ha raccontato loro che fine ha fatto il ladro che era entrato nella sua casa per derubarla.

Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci ha chiesto ai suoi follower di rivelarle le loro paure più grandi. Uno dei seguaci ha ammesso di essere terrorizzato dai ladri e la showgirl ha parlato della sua esperienza, quando un malvivente è entrato nella sua casa. Era il mese di giugno del 2021, quando un ladro entrò nella sua casa di Monte Carlo per rubare.

Elisabetta, davanti alla paura della fan, ha esclamato:

“Ladri, ladri, maledetti ladri. Non so se ricordate un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa: ho avuto i ladri in casa. E’ stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata, che eravamo in casa… Sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi e mio figlio ha prontamente chiamato la Polizia. E il ladro adesso giace in galera!”.