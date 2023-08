Primo giorno di scuola per Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. A documentare il tutto sui social è stata la mamma e la curiosità dei fan è nata spontanea: quanto costa la retta?

Elisabetta Gregoraci: il figlio Nathan torna a scuola

“Oggi giornata importante, è il primo giorno di scuola per Nathan Falco e io sono emozionata come sempre… Speriamo che vada tutto bene in questo nuovo anno scolastico“, ha dichiarato Elisabetta Gregoraci via Instagram. Il ragazzo, avuto nel corso del matrimonio con Flavio Briatore, frequenta l’International School of Monaco, uno degli istituti più prestigiosi d’Europa.

Quanto costa la retta per la scuola di Nathan Falco?

L’International School of Monaco è una delle scuole più prestigiose e ambite di tutta Europa. Non stupisce, quindi, che Elisabetta e Flavio l’abbiano scelta per il figlio. Nathan Falco ha 12 anni e sarà uno studente dell’istituto fino al compimento dei 18 anni. Il costo della retta, ovviamente, è alto: va dai 10mila ai 30mila euro l’anno.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: solo il meglio per Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i fan tutte le foto dei primi giorni di scuola del figlio. Adesso che Nathan ha 12 anni riesce addirittura a prenderla in braccio. Lei e Flavio Briatore vogliono il meglio per il ragazzo e la retta da capogiro non è un problema.