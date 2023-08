Elisabetta Gregoraci in barca con Nathan, l'hater attacca: "100 anni per Bria...

Elisabetta Gregoraci in barca con Nathan, l'hater attacca: "100 anni per Bria...

Ferragosto in barca per Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Gli scatti hanno fatto il giro dei social e hanno attirato l’attenzione degli hater. Uno, in particolare, ha attaccato la showgirl tirando in ballo Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci in barca con Nathan: l’hater attacca

Proseguono le vacanze di Elisabetta Gregoraci. L’ex Vippona ha deciso di trascorrere il Ferragosto in barca in Sardegna. Com lei ci sono il figlio Nathan Falco e alcuni amici. “Mare ,pasta e la mia persona preferita”, ha scritto la showgirl a didascalia del post Instagram. Le foto, ovviamente condivise sui social, hanno attirato l’attenzione dei fan. Tra i tanti commenti positivi, però, spuntano quelli degli hater.

L’hater tira in ballo Flavio Briatore

Il leone da tastiera, guardando le foto di Elisabetta e Nathan in barca, deve aver provato un pizzico di invidia. Pensando che la Gregoraci non si possa permettere in modo autonomo il lusso in cui vive, ha tirato in ballo Flavio Briatore. Ha commentato:

“Deve campare cento anni Briatore. Te ne vedi bene”.

La replica di Elisabetta Gregoraci

Mentre ai vari “Viva Briatore” Elisabetta non ha risposto, all’hater che grida lunga vita all’imprenditore ha voluto replicare a tono. Ha esclamato:

“Anche duecento è il papà di mio figlio. Fenomeno“.

Gregoraci 1, leone da tastiera 0.