Elisabetta Gregoraci: “Opinionista al Grande Fratello Vip? Non sono abbastanza diretta”

In un'intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni", Elisabetta Gregoraci ha parlato dei suoi prossimi progetti e della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, 41 anni, si è raccontata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl calabrese ha parlato della sua attività professionale e della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, che ha deciso di abbandonare per trascorrere il Natale con il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: “C’è voglia di spensieratezza”

Di recente, Elisabetta Gregoraci ha lavorato a un brano, Anno zero, che la vede protagonista. Ma ha precisato che non vuole intraprendere un percorso musicale. “C’è voglia di spensieratezza dopo il lockdown. Un pezzo così ti mette di buon umore”, ha detto la showgirl, che ha aggiunto di aver preso lezioni da alcuni coach musicali e di essersi divertita molto a cimentarsi con una canzone.

La vedremo però presentare uno show dedicato alla musica, Battiti Live, che guiderà per il quinto anno consecutivo. Dal 13 luglio Gregoraci sbarcherà quindi su Italia Uno per cinque serate al fianco di Alan Palmieri. “Saranno dei ‘Battiti’ pazzeschi. Anche i cantanti che vengono ad esibirsi hanno tanta voglia di rinascita”, ha spiegato la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci: “Opinionista al Grande Fratello Vip? Non sono così diretta”

Elisabetta Gregoraci ha parlato anche del Grande Fratello Vip, “un’esperienza forte e dura“, ma che rifarebbe, se tornasse indietro.

Anche grazie al riscontro positivo avuto dal pubblico, che in onore di Gregoraci ha fondato pagine social e trasformato alcune sue frasi in tormentoni (come il “ma cosa ne sai tu?” rivolto ad Antonella Elia). Qualcuno le invia addirittura a casa regali di ogni tipo.

Per la sesta edizione della trasmissione, in partenza in autunno, il ruolo di opinionista sarà ricoperto da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che sostituiranno Pupo e proprio Antonella Elia, ma in futuro Gregoraci potrebbe occupare quello scranno? “Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”, ha risposto la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci: “Vorrei presentare un talk”

Cosa farà Elisabetta Gregoraci dopo Battiti Live? La showgirl ha raccontato di aver già realizzato due dei suoi desideri: condurre uno show musicale (appunto Battiti Live) e uno comico (Made in Sud). Ora vorrebbe cimentarsi con un “talk dove ci sono storie vere, emozioni”.

