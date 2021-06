Elisabetta Gregoraci vittima di un furto in casa: “Nathan ha chiamato la polizia, io l’ho inseguito”

Brutta disavventura per la showgirl: con lei c’erano la tata e il figlio. Proprio quest'ultimo ha chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

Furto in casa per Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl si era allontanata da casa per andare a prendere a scuola suo figlio, Nathan Falco. Nel momento in cui vi ha fatto rientro, con il figlio e la tata, ha beccato un ladro nella sua abitazione.

Paura per Elisabetta Gregoraci: furto in casa

La casa in questione sembra essere quella di Monte Carlo. La Gregoraci ha poi raccontato quegli attimi di paura in varie storie sul suo profilo ufficiale di Instagram. Stando alla sua descrizione, lei con grande coraggio avrebbe inseguito il ladro, il quale avrebbe pure aggredito la tata. Nello stesso tempo Nathan con estrema prontezza ha chiamato la polizia. La storia ha così un liete fine: il ladro è stato arrestato.

Paura per Elisabetta Gregoraci: “Grazie a Dio stiamo tutti bene”

C’è da dire che le storie della Gregoraci sono state ricche di particolari della faccenda: si passa dal momento in cui il ladro aggredisce la tata a quello nel quale Elisabetta lo insegue:

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene ma ci siamo molto spaventati. Quindi Nathan ha chiamato subito la polizia che è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia. È stata una giornata dove siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”.

Paura per Elisabetta Gregoraci: l’omaggio a Nathan

A testimonianza che la Gregoraci e Nathan stanno bene c’è una foto nelle storie della showgirl con il figlio, nella quale l’ex modella ne ha approfittato per rendere omaggio al coraggio del suo bambino con la scritta: “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore“. In effetti, è grazie a Nathan che il ladro è stato arrestato.