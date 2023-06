Elly Schlein sulle famiglie omogenitoriali

Dopo quasi sei mesi dalla circolare con cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha bloccato l’iscrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali, ancora una volta la segretaria del Pd è intervenuta sulla delicata questione che stanno affrontando tante famiglie nel nostro Paese. L’ultima occasione per ribadire il pensiero del suo partito è stato il talk del Pride Square di Milano.

Il paragone con il ‘vortice’ delle renne

Per descrivere la strategia che a suo dire il suo partito e la società civile dovrebbero seguire, ha usato un’immagine molto evocativa:

“Cosa c’è di più naturale che stringersi intorno alle persone più fragili? Io non posso dimenticare un’immagine, l’avrete vista anche voi, l’hanno filmata in un luogo, forse l’Antartide, non so” – la premessa di Elly Schlein nel corso del suo intervento in piazza Lavater – ” Era un branco di renne che facevano una specie di girotondo, di vortice filmato dall’alto. Una cosa bellissima. E ci sono i biologi che ti spiegano perché lo fanno. Lo fanno perché corrono intorno ai membri più fragili della loro comunità in modo da tenere lontani i predatori”.

“Proteggere i più fragili”

Secondo la leader del Pd (sempre che all’interno del partito si possa davvero parlare di leadership) tutta la comunità dunque dovrebbe proteggere i più fragili. “Ecco, è quello che dobbiamo fare noi. Correre intorno a quelle 33 famiglie colpite ingiustamente a Padova e in tanti altri luoghi d’Italia, dove davvero si strappano famiglie e si negano genitori a bambine e bambini per cui sono genitori” afferma la Schlein tra gli applausi dei presenti. Con un particolare riferimento dunque alla Procura di Padova che ha impugnato 33 atti di nascita relativi a figli di coppie omogenitoriali.

“Internazionale di nazionalisti”

“Io davvero credo che questo livello di crudeltà non si fosse mai visto prima.

Non accade purtroppo solo in Italia, non dimentichiamolo” – continua la deputata – ” C’è un’internazionale di nazionalisti che si è scelta gli stessi nemici. E tra quei nemici ci sono le diversità, ci sono le persone migranti, le donne troppo emancipate per i loro gusti, c’è la comunità LGBTQ+”.

“Andare verso il futuro e l’Europa”

Secondo Schlein si tratta di gruppi molto attrezzati ed organizzati

” Motivo per cui un altro grande insegnamento femminista è proprio quello di unire le nostre lotte oltre ogni confine perché solo così saremo forti contro chi vuole portarci indietro in un balzo che ci porterebbe veramente al buio, al Medioevo dei diritti. L’Italia invece deve andare verso il futuro, verso l’Europa”.