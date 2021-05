Elodie a pranzo con i “serpenti”: il look della cantante paparazzata a Milano

Fotografata a pranzo nel centro di Milano, Elodie ha mostrato accessori e preziosi con il simbolo del serpente di Bulgari

La bella Elodie Di Patrizi è stata recentemente paparazzata in un ristorante nel quadrilatero della moda milanese, dove pare si sia divertita molto. I fotografi, sempre in agguato, si sono infatti subito accorti di lei, che con simpatia e allegria non si è tirata indietro, mandando persino baci a favore di obiettivo.

Elodie Di Patrizi: eleganza e bellezza a Milano

Artista a 360 gradi nonché fortemente impegnata nella lotta alla discriminazione, l’ex allieva di Amici è tornata sulla cresta dell’onda soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo 2021.

Con un’infanzia difficile alle spalle, la cantante si sta ora godendo la propria rivincita, confermandosi una delle artiste di maggiore successo nel nostro Paese. Peraltro la bella italo-creola è anche molto richiesta dalla moda, nominata di recente nuova ambassador di Bulgari per l’Italia.

Proprio negli scatti della sua giornata a spasso per Milano, Elodie mostra di non aver rinunciato a gioielli e accessori firmati dalla rinomata maison. Sulla borsa da lei sfoggiata, dal valore di oltre 3000 euro, campeggia per esempio in bella vista la testa del serpente, simbolo del marchio. Al dito della popstar c’è poi l’anello della collezione Viper, dal valore di oltre 7000 euro. I “serpenti” che l’hanno accompagnata in questo pranzo meneghino hanno dunque tutti come comune denominatore la preziosità del suo sofisticato look.